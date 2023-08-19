Украинские пилоты проходят обучение на шведских истребителях

Украинские пилоты, которые были отправлены в Швецию для обучения, уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию 19 августа.

Зеленский надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen, которых в Швеции насчитывается шесть дивизий (одна дивизия насчитывает около 45—60 истребителей).

"Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев – наших пилотов – уже начались", – рассказал Зеленский.

Он также добавил, что во время сегодняшней встречи удалось детализировать договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 в Украине, определить локации для производства и ремонтов.

"Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно скорее", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что в настоящее время Швеция готовит 13-й пакет военной помощи. В этом пакете будут находиться боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования. Все то, что придаст крепости Украине на поле боя.

Президент также поблагодарил шведский народ, государство и премьер-министра Ульфа Кристерссона за важную поддержку Украины и наших людей.

Напомним, украинские летчики начнут обучение на западных истребителях F-16 в Дании ближе к концу августа. К обучению украинских пилотов привлечена коалиция из 11 стран.