Зеленский в Швеции обсудит возможность производства в Украине БМП CV-90

19 августа президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию провел переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Они обсудили оборонное сотрудничество и возможность предоставления Украине шведских боевых машин пехоты CV-90.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, украинские воины уже эффективно используют их на передовой, поэтому есть возможность того, что CV-90 будут производиться в Украине.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет - оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90. Планируем также производить CV-90 в Украине", - написал Зеленский.

По его словам, главный приоритет для Украины - это укрепление боевой готовности украинских войск на земле и в воздухе, содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества, особенно в области оборонно-промышленного комплекса, активизация европейской интеграции Украины, а также совместное обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе.

Он отметил, что Украина полностью поддерживает Швецию в ее усилиях по достижению членства в НАТО.

Зеленский добавил, что кроме встречи с премьер-министром Кристерссоном в рамках визита планируется проведение переговоров с королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Напомним, в конце мая стало известно, что Украинская армия будет усилена одними из самых современных БМП CV-90, находящимися на вооружении ряда государств-членов НАТО. Военная помощь придет от Швеции.

Источник фото: ua.depositphotos.com