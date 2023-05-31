Швеция предоставляет Украине бронированные машины CV-90

Украинская армия будет усилена одними из самых современных БМП CV-90, которые находятся на вооружении ряда государств-членов НАТО. Военная помощь придет от Швеции.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве сообщили, что украинские экипажи уже завершают обучение на данной технике.

Правительство Швеции также работает над поставкой Украине систем Archer и танков, чтобы использовать эту зрую вместе и увеличить силу армии.

Как пишет "Военный курьер", БМП Combat Vehicle 90 – это боевые машины пехоты, разработанные в середине 1980-х – в начале 1990-х годов.

БМП имеет повышенную проходимость в снегу и трясине. Она способна разгоняться 70 км/ч по шоссе, ехать под наклоном в 30 градусов, перескакивать рвы и преодолевать в брод водоемы глубиной 1,4 м.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл Оскар Болин, находясь с официальным визитом в Украине, сообщили, что украинским пилотам позволят практиковаться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.