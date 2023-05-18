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Перед контрнаступлением. Несколько тысяч украинских военных тайно тренировались в Швеции, – СМИ
Украинская бригада прошла обучение в Швеции перед предстоящим контрнаступлением. Об этом сообщает The Times и подтверждает SVT.
По данным СМИ, к практике были привлечены от трех до пяти тысяч украинских военных. Бригада может стать одним из мощнейших наступательных подразделений Украины.
Вероятно, военные учились пользоваться танком Leopard, шведской боевой машиной CV-90 и шведской артиллерийской системой Archer.
Как отмечает SVT, Вооруженные силы Швеции не подтвердили и не опровергли информацию, указав, что не комментируют это.Подписывайтесь на наш YouTube канал