Надо готовиться к затяжной войне – министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что нужно быть готовыми к тому, что война может быть долгой. Поэтому важно обеспечить Украине логистику боеприпасов и запчастей.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что страны Европы предоставили сотни танков, разных артиллерийских систем и тысячи броневиков, и это важно для весеннего наступления.

"В настоящее время Швеция председательствует в Евросоюзе, и мы прилагаем все усилия, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС, чтобы мы могли выполнить обязательство предоставить до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года. Это имеет ключевое значение", - сказал Йонсон.

По мнению чиновника, идет война на истощение, и поэтому безопасность снабжения является ключевой. В Швеции сейчас пересматриваются промышленные мощности, увеличиваются до 2% от ВВП расходы на оборону.

Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для предоставленных США ранее реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств на сумму до 325 миллионов долларов. Это уже 36 подобное решение с августа 2021 года.