Треба готуватись до затяжної війни – міністр оборони Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що треба бути готовими до того, що війна може бути довгою. Тому важливо забезпечити для України логістику боєприпасів й запчастин.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

Міністр зазначив, що країни Європи надали сотні танків, різних артилерійських систем та тисячі броньовиків, і це важливо для весняного наступу.

"В даний час Швеція головує в Євросоюзі, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб активізувати підтримку всередині ЄС, щоб ми могли виконати зобов'язання надати до 1 мільйона артилерійських снарядів протягом одного року. Це має ключове значення", - сказав Йонсон.

На думку урядовця, йде війна на виснаження, й тому безпека постачання є ключовою. У Швеції зараз переглядаються промислові потужності, збільшуються до 2% ВВП витрати на оборону.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для наданих США раніше реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на суму до 325 мільйонів доларів. Це вже 36-е подібне рішення з серпня 2021 року.