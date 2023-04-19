США виділили Україні боєприпаси ще на $325 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для наданих США раніше реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові засоби на суму до 325 мільйонів доларів.

Як повідомляють у відомстві, йдеться про надання допомоги з наявних запасів Пентагону за рішенням президента Джозефа Байдена. Це вже 36-е подібне рішення з серпня 2021 року. Кількісні показники щодо більшості позицій у межах нинішнього рішення не наводяться.

Зазначається, що окрім боєприпасів для HIMARS, у пакет допомоги входять 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, ракети для комплексів TOW, протитанкові гранатомети АТ-4 та протитанкові міни.

Також будуть надані підривні боєприпаси для подолання перешкод, високоточні авіаційні боєприпаси та понад 9 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

Входять у пакет і чотири машини тилового забезпечення, озброєння, необхідне для безпеки портів та гаваней, контрольно-діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту військової техніки, запасні частини та інше польове спорядження.

Зазначимо також, що, за даними ЗМІ, на зустрічі контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня вона закликатиме до термінового постачання ракет для систем ППО, побоюючись, що їхня гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні повітряні атаки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про брак зброї та боєприпасів для початку контрнаступу України для деокупації захоплених Росією територій. 17 квітня він теж заявляв, що партнерам України слід зараз бути "максимально активними у забезпеченні зброєю та снарядами, щоб прискорити нашу спільну перемогу".

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