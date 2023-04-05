У США повідомили, коли можуть надійти танки Abrams в Україну

Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця року.

Про це заявив заступник офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає "РБК-Україна".

"Підготовка (українських військових - Delo.ua) ще не розпочалася. Наша мета - доставити їх (танки Abrams - Delo.ua) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", - зазначила вона.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні. Тоді він заявив загалом про виділення понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги.

Раніше CNN з посиланням на чиновника Міноборони США повідомляло, что навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалися, але мають стартувати вже "відносно скоро".