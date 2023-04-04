США оголосили новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів, що включає, зокрема, додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

новий пакет включає як виділення засобів із фондів Пентагону за президентським повноваженням на суму 500 млн доларів, так і 2,1 млрд доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).



Так, у списку пакету допомоги від США на 500 млн доларів:

додаткові боєприпаси для ЗРК "Patriot";

додаткові боєприпаси для "HIMARS";

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні снаряди;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

близно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;

10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

3 радари повітряного спостереження;

30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм реактивні снаряди "ГРАД";

Ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні снаряди;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові системи Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;

сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;

броньовані мостові системи;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;

обладнання захищеного зв'язку;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 20 березня оголосив про пакет допомоги для України на 350 млн доларів.

Джерело фото: Depositphotos