Україна розпочне наступ упродовж тижнів - США

На Заході очікують, що Україна розпочне контрнаступ впродовж найближчих тижнів. Про це заявила Постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанн Смітт під час брифінгу - повідомляє “Укрінформ”.

«Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів»,- зазначила американський дипломат.

Представниця США при НАТО підкреслила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

Водночас У США не вірять в успіх Росії попри те, що країна-агресор демонструє спроби розпочати новий наступ зі свого боку.

«Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою»,- заявила Джуліанн Смітт.

Вчора журналісти NYT опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що Україна готова до вирішального весняного контрнаступу.

У ході контрнаступу Україна, можливо, спробує вбити клин через окуповану Росією територію вздовж південного узбережжя Чорного та Азовського морів, або ж переламати хід бойових дій на Сході — або те й інше.

Очікується, що Україна завдасть удару на Півдні, де місцевість варіюється від широко відкритих сільськогосподарських полів з рідкісними лініями дерев для укриття до міст та сіл.

У березні 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що Україна може використати значне виснаження російських сил і західну зброю. Разом це дає ЗСУ дуже хороші шанси на здійснення успішного контрнаступ навесні 2023 року.

У лютому 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі ведеться робота над тим, щоб його забезпечити.

Він підкреслив, що перемогою буде звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії.