Україна готує контрнаступ: Резніков анонсував новий період війни

Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі ведеться робота над тим, щоб його забезпечити.

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Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у річницю вторгнення РФ до України.

За його словами, рік тому Україні було складно отримати серйозну зброю. Сьогодні цивілізовані країни бачать, що саме українські військові є щитом Європи на сході.

"Тепер ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному – якою буде перемога України", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що перемогою буде звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії.

Міністр наголосив, що ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів, але стратегічно він вже програв, а ЗСУ треба довести справу до кінця.

"Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", - зауважив Резніков.

Він заявив, що на Україну чекає більше зброї, у тому числі - української, танків та бронетехніки, будуть нові програми підготовки захисників та захисниць за участю партнерів, буде нова якість оборони за рахунок технологій.

"Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати та забезпечити. Через кілька днів Україна зустріне весну, яку Кремль хотів у нас вкрасти. Ми не замерзли - ми загартувалися. Ми не злякалися темряви. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги", - наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що ЗСУ мають достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ російських військ.