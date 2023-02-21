Резніков повідомив, скільки країн приєднались до антикремлівської коаліції

Міжнародні партнери та союзники рішуче налаштовані на перемогу України у війні з Росією. Уже 54 країни приєднались до антикремлівської коаліції.

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Про це повідомив міністр оборони Олесій Резніков в ефірі телеканалу Freeдом.

"По суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 держав. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях "Рамштайну", – відзначив очільник Міноборони.

За його словами, оскільки це відбувалося в Брюсселі, то, крім зустрічі в межах "Рамштайну", там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Україна була запрошена як гість на почесному місці.

Резніков підкреслив, що всі партнери та союзники налаштовані дуже рішуче на перемогу України, і що це абсолютно інші настрої, ніж рік тому.

"Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги", – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що весь світ надихається героїзмом українців і хоче бути співавтором нашої перемоги.

Очільник Міноборони запевнив, що під час засідань “Рамштайну” жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією, не обговорюються.

"Від слова "зовсім". Обговорюється допомога Україні зброєю, запуски ВПК, щоб вони виготовляли снаряди, зброю, поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ. Усі розуміють, що нам потрібно зупинити росіян, що нам потрібно звільнити тимчасово окуповані території", – резюмував міністр.

Він додав, що "мета Росії — знищення України, поглинання Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Польщу і відновлення Берлінської стіни".

Резніков переконаний, що росіяни не зможуть цьогоо досягти, так як весь цивілізований світ підтримує Україну в її боротьбі проти агресора.

Нагадаємо, після чергового раунду перемовин Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), Резніков заявив, що ЗСУ мають достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ російських військ.