"Не тільки зброя": Резніков розповів, про що домовився з Генсеком НАТО

Фахівці з закупівель Міністерства оборони України пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання. Як очікується, навчання першої групи почнеться вже за декілька тижнів.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за результатами зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МО на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони. Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МО, зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО. Плануємо, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупкам МО", - зазначив він.

За його словами, конкретні домовленості були закріплені під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA.

"Ми домовилися не тілько про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО", - додав міністр.

Нагадаємо, після скандалу у Міноборони з закупками продуктів для військових всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника відомства.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.