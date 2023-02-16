"Не только оружие": Резников рассказал, о чем договорился с Генсеком НАТО

Специалисты по закупкам Министерства обороны Украины пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам. Как ожидается, обучение первой группы начнется уже через несколько недель.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по результатам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МО на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически, речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МО, со стандартными процедурами принятыми в НАТО. Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам МО", - отметил он.

По его словам, конкретные договоренности были закреплены в ходе рабочей встречи с представителями руководства NSPA.

"Мы договорились не только об обучении, но и модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО", - добавил министр.

Напомним, после скандала в Минобороны с закупками продуктов для военных внутри ведомства провели кадровые изменения и даже планировали сменить главу ведомства.

Ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.