Это решение президента: Резников сообщил, почему остается министром обороны после разговоров об отставке

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться в нынешнем посту.

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Об этом пишет The Guardian.

"Да, это было решение моего президента", - сказал Резников в ответ на вопрос, планирует ли он оставаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.

После скандала в Минобороны внутри ведомства провели кадровые изменения и даже планировали сменить главу ведомства. В частности, планировали Резникова перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майора Кирилла Буданова на место Резникова.

Но впоследствии он заявил, что откажется, если получит предложение о переводе. После чего замену министра обороны отложили.