Це рішення президента: Резніков повідомив, чому залишається міністром оборони після розмов про відставку

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на нинішній посаді.

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Про це пише The Guardian.

"Так, це було рішення мого президента", - сказав Резніков у відповідь на питання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.

Після скандалу у Міноборони всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника відомства. Зокрема, планували Резнікова перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майора Кирила Буданова на місце Резнікова.

Але згодом він заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.