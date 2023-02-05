В Міноборони "перезавантажать" антикорупційне управління та створять антикорупційну громадську раду - Резніков

Керівництво Міністерства оборони має намір "перезавантажити" роботу свого управління з питань запобігання та виявлення корупції. Про це, як передає Liga.net, заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу в неділю.

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"На жаль, я змушений це констатувати: це управління не впоралося із завданнями, які покладені на нього відповідно до законодавства", – заявив очільник відомства.

За його словами, ситуація в управлінні незадовільна настільки, що Національне агентство із запобігання корупції передало йому припис провести службову перевірку щодо співробітників управління, і таку перевірку було проведено.

Резніков також повідомив, що зустрічався з представниками антикорупційних громадських організацій та домовився з ними про взаємодію для виявлення випадків корупції в міністерстві, попросивши їх запропонувати "кандидатури людей, які готові прийти на роботу до цього антикорупційного управління".

В свою чергу, як передає ZN.ua, Резніков вказав, що при Міноборони буде створено громадську антикорупційну раду, яка перевірятиме закупівлі, які проводить відомство. Для створення такої ради, за його словами, буде спершу створено робочу групу з активістів-антикорупціонерів.

Нагадаємо, що незодавно розгорівся скандал довкола закупівель Міноборони продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах. У відомстві спочатку назвиали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Самому Резнікову довелося звітувати з цього приводу перед комітетом Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, але нардепи вирішили тоді не рекомендувати його відставку. Втім, скандал все ж призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Пізніше було повідомлено і про їхній арешт.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро заявило, що і до розголосу у ЗМІ взялося розслідувати можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі харчування для військовослужбовців.

Крім того, напередодні поліція повідомила раднику заступника міністра оборони про підозру в участі у схемі заволодіння 1,7 мільярда гривень при закупівлі товарів для потреб Збройних сил України. В свою чергу, СБУ повідомила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони: суму збитків, завдана Міноборони, було оцінено у 119,5 мільйон гривень.

Наразі ж у ЗМІ розповсюдилася інформація про можливу відставку Резнікова та переведення його на іншу посаду, імовірно теж міністерську. В неділю міністр прокоментував її, заявивши, зокрема, що йому "ні за що не соромно" і його совість "абсолютно чиста".