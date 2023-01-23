Яйця по 17 грн за штуку Міноборони не закуповувало: Резніков пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відомості про зміст закупівель послуг харчування для військовослужбовців, які набули поширення у ЗМІ, мають ознаки навмисних маніпуляцій та вводять в оману і надав коментарі з питань забезпечення армії харчуванням.

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Про це Резніков написав на своїй сторінці у Facebook.

"Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони. Так само питанням стійкості нашої оборони і виживання країни в цілому є збереження єдності в суспільстві та довіри міжнародних партнерів", - зазначив міністр.

Резніков наголосив, що вичерпну інформацію з документами він особисто представить народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.

За словами міністра, на забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень.

"Ще трохи більше року тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими", - зауважив Резніков.

Він додав, що подолання монополії дозволило успішно організувати харчування армії, чисельність якої збільшилась у кілька разів, не дивлячись на усі складнощі активної фази війни.

"Неприпустимість монополій – це моя філософія. Адже монополія – це залежність і вразливість. Навіть у найкращого постачальника можуть виникнути форс-мажори. Або, коли йдеться про бізнес, він може бути опосередковано придбаний чи заблокований ворогом. Тому монополій в забезпеченні оборони треба уникати", - заявив міністр.

На даний момент Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування.

За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не здатен виконати зобов’язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

"Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими".Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ппд на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики", - підкреслив Резніков.

Він додав, що в Україні немає "тилових" чи "далеких від лінії зіткнення" регіонів з точки зору харчування військовослужбовців, а той, хто стверджує протилежне, свідомо обманює.

Тому Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму.

Минулого року ця сума складала 120 грн. на військовослужбовця за добу.

"Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн. на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%.

Міністр також пояснив, що особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес.

За словами Резнікова, з 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Посадові особи військових частин (начпроди) на підставі раціону обирають з каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник.

"Коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах, у тих же "Сільпо", "АТБ" чи "Новусі". Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів, або ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь – риба, овочі чи молоко", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін, адже порівнюються неспівставні речі: ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм.

"Тепер стосовно конкретного епізоду. Поясню на яйцях. Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Підкреслю – це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут. Лише в документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн. за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник", - зазначив Резніков.

Він пояснив, що яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток, що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні.

"Яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує. Хочу звернути увагу на хронологію подій. Наприкінці грудня 2022 року Міноборони уклало контракти на забезпечення послуги харчування з постачальниками. Помилку компанії з переведенням штук в кілограми було помічено ще тоді, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після чого керівник підрозділу був відсторонений. Підкреслюю – в кінці грудня", - зауважив міністр.

Він додав, що на засіданні комітету продемонструє народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.

"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм". В усіх інших – або ціна за каталогом, або комбінована ціна за кг/шт. Постачальник просить виправити помилку, адже внаслідок помилки згідно договору він мав би постачати курячі яйця до армії по 17 грн. за кілограм", - наголосив Резніков.

За його словами, станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету.

"Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку", - вважає Резніков.

На його думку, публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня до зустрічі у Рамштайні.

За словами міністра, той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ.

"Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони", - наголосив міністр.

Зазначимо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання опублікувало нібито копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Міністерство оборони назвало маніпуляцією опубліковану в ЗМІ інформацію про закупівлю продуктів для військових за завищеною ціною та збирається звернутися до Служби безпеки.