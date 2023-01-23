Яйца по 17 грн за штуку Минобороны не закупало: Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сведения о содержании закупок услуг питания для военнослужащих, получивших распространение в СМИ, имеют признаки умышленных манипуляций и вводят в заблуждение и предоставил комментарии по вопросам обеспечения армии питанием.

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Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

"Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны. Также вопросом устойчивости нашей обороны и выживания страны в целом является сохранение единства в обществе и доверия международных партнеров", - отметил министр.

Резников подчеркнул, что исчерпывающую информацию по документам он лично представит народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

По словам министра, на обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен.

"Еще чуть больше года назад этот рынок фактически был под контролем монополии. Во время назначения на должность министра я взял публичное обязательство – демонополизировать услуги питания. И мы с командой это сделали еще прошлой зимой", - отметил Резников.

Он добавил, что преодоление монополии позволило успешно организовать питание армии, численность которой увеличилась в несколько раз, не смотря на все сложности активной фазы войны.

"Недопустимость монополий – это моя философия. Ведь монополия – это зависимость и уязвимость. Даже у лучшего поставщика могут возникнуть форс-мажоры. Или когда речь идет о бизнесе, он может быть опосредованно приобретен или заблокирован врагом. Поэтому монополий в обеспечении обороны надо избегать", – заявил министр.

В настоящее время Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания.

За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантирована беспрерывной, чтобы не произошло.

"Отдельно хочу подчеркнуть. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу "пища ходит за военными". Поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это - риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что в Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военнослужащих.

Поэтому Минобороны не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

Предметом закупки есть стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму.

В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки.

"В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной?", - заметил министр.

Он подчеркнул, что номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%.

Министр также пояснил, что особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес.

По словам Резникова, с 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. Должностные лица воинских частей (начпроды) из рациона выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик.

"Когда народные депутаты посмотрят на контракты с 8 поставщиками, они увидят, что цены на одни и те же продукты – разные. Так же как отличаются цены в торговых сетях, в тех же "Сильпо", "АТБ" или "Новусе". Просто каждый имеет свою специализацию. Собственно производство какой-то группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах, ведь сравниваются несопоставимые вещи: цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм.

"Теперь по конкретному эпизоду. Объясню на яйцах. Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне между 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас.Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут.Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку.. На самом деле это – обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик", - отметил Резников.

Он объяснил, что яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн за килограмм яиц – 85 грн за десяток, что в пределах показателей других поставщиков и полностью соответствует рыночной цене.

"Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует. Хочу обратить внимание на хронологию событий. В конце декабря 2022 г. Минобороны заключило контракты на обеспечение услуги питания с поставщиками. Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря", - заметил министр.

Он добавил, что на заседании комитета продемонстрирует народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения.

"Народные депутаты увидят, что только в том контракте, именно в том, который обнародован в СМИ, в таблице указаны единицы измерения – "килограмм". Во всех остальных – либо цена по каталогу, либо комбинированная цена за кг/шт. Поставщик просит исправить ошибку, ведь в результате ошибки согласно договору он должен поставлять куриные яйца в армию по 17 грн. за килограмм", - подчеркнул Резников.

По его словам, на сегодня по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета.

"То есть де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", – считает Резников.

По его мнению, публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели до встречи в Рамштайне.

По словам министра, тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум - совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ.

"Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, самой очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны", - подчеркнул министр.

Отметим, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Издание опубликовало якобы копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Министерство обороны назвало манипуляцией опубликованную в СМИ информацию о закупке продуктов для военных по завышенной цене и собирается обратиться в Службу безопасности.