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Услуги питания Минобороны закупает сейчас дешевле предложений всех поставщиков во время тендера, - заявление
Сейчас услуги питания, которые закупает Минобороны у поставщика "Актив компани" стоят 145,8 грн. И это дешевле, чем цены, которые компании-участники предлагали МОУ во время тендера.
Об этом говорится в заявлении компании "Актив компани" в ответ на обвинения отдельных журналистов в якобы завышенных ценах.
"При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги".
Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году сейчас составляет 145,8 грн", - сказано в заявлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
И эта стоимость, среди прочего, включает в себя доставку питания военным и на передовую тоже.
"Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий.
В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое.
Кроме того, в стоимость Услуги также входит обновление фактически поставленных продуктов питания, в которых истекает срок хранения путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства.
Именно поэтому сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте - неправильно и манипулятивно", - подчеркнул поставщик.
Напомним, что в расследовании журналисты Юрия Николова утверждалось о якобы завышении цен на услуги питания, закупаемые Минобороны.
В оборонном ведомстве эти упреки тоже опровергли.