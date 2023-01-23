Минобороны отрицает завышение цен на продовольственные закупки, а депутаты привлекают к проверкам СБУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины планирует расследовать утечку информации о завышении министерством обороны цен на продовольственные закупки, которая появилась в медиа.

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К расследованию "слива" парламентарии хотят привлечь СБУ, сообщил "Українським новинам" член комитета, нардеп Геннадий Касай.

"Да, комитет будет собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обращаться в правоохранительные органы по вопросу, что они видят в этом предательство. Думаю, да, это может быть использовано нашим врагом, чтобы нас медийно убивать. И данные относительно воинских частей – действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться", – отметил Касай.

Кроме того, народный депутат подчеркнул: к расследованию ситуации будет подключено СБУ.

"Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе тоже должно разобраться", – убежден он.

Напомним, что накануне в медиа появились действующие контракты Минобороны с компаниями-поставщиками продуктов питания для военнослужащих ВСУ и обвинил чиновников в завышении цен на продовольствие.

Реагируя на инцидент, в министерстве обороны подчеркнули: "Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, обнародуются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

Кроме того, министр обороны Алексей Резников обратился к председателю профильного комитета ВРУ Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания для военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ГБР.

В Минобороны также подчеркнули: обнародованные контракты являются закрытой информацией, они содержат сведения о воинских частях и их адресах, а раскрытие такой информации наносит ущерб интересам государства.

"Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", – говорится в официальном сообщении ведомства.