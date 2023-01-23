Міноборони заперечує завищення цін на харчові закупівлі, а депутати залучають до перевірок СБУ

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України планує розслідувати витоки інформації про завищення міністерством оборони цін на харчові закупівлі, яка з’явилася у медіа.

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До розслідування "зливу" парламентарі хочуть залучити СБУ, повідомив "Українським новинам" член комітету, нардеп Геннадій Касай.

"Так, комітет буде збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони буде звертатися у правоохоронні органи щодо питання, що вони бачать в цьому зраду. Думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані стосовно військових частин – дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися", – зазначив Касай.

Крім того, народний депутат підкреслив: до розслідування ситуації буде підключене СБУ.

"Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися", – наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні в медіа з’явилися чинні контракти Міноборони з компаніями-постачальниками продуктів харчування для військовослужбовців ЗСУ та звинуватив чиновників у завищенні цін на харчуванні.

Реагуючи на інцидент, в міністерстві оборони наголосили: "Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману".

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до голови профільного комітету ВРУ Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання та заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

В Міноборони також наголосили: оприлюднені контракти є закритою інформацією, вони містять відомості про військові частини та їх адреси, а розкриття такої інформації завдає шкоди інтересам держави.

"Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону