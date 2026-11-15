Під Києвом збудують енергетичний острів із сонячною, вітровою та біометановою генерацією

Український проєкт "Власне Місто" та польська технологічна компанія E-HUB energy домовилися про створення децентралізованого енергетичного острова "Власне Енерджі" неподалік Києва. Інвестиційний потенціал початкових етапів проєкту оцінюють приблизно у €75 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву засновника та CEO "Vlasne Misto" Ярослава Корніяченка агентству "Інтерфакс-Україна".

Меморандум про стратегічне партнерство сторони підписали під час ReBuild Ukraine у Варшаві.

Проєкт має об’єднати сонячну та вітрову генерацію, керовану генерацію на біометані, промислові системи накопичення електроенергії BESS, власну мережеву інфраструктуру та цифрове управління енергетичними потоками.

"Власне Місто" розвивається за 7 км від Києва.

Що планують побудувати

Перші два етапи "Власне Енерджі" передбачають встановлення 75 МВт сонячної генерації та 75 МВт потужності BESS.

Початкова ємність систем накопичення становитиме 225 МВт·год із перспективою збільшення до 350 МВт·год.

Також планують запровадити цифрові системи прогнозування, диспетчеризації, балансування та управління енергоресурсами.

Першу чергу проєкту — сонячну електростанцію потужністю 15 МВт і BESS потужністю 15 МВт та ємністю 45–60 МВт·год — планують реалізувати протягом 2027 року.

Наступними напрямами мають стати вітрогенерація та виробництво електроенергії з біометану. За словами Корніяченка, уже ведуться переговори з потенційними технологічними та інвестиційними партнерами.

Стратегічний потенціал повної енергетичної моделі оцінюють до 440 ГВт·год електроенергії на рік.

Очікується, що вона зможе забезпечувати потреби самого "Власного Міста", Дмитрівської громади та підтримувати енергосистему Київського регіону.

Нагадаємо, під час ReBuild Ukraine 2026 уже оголосили про €75 млн для енергетичної інфраструктури проєкту "Власне Місто" у Дмитрівській громаді Київської області.