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Ціни на огірки злетіли до 200 грн/кг: що відбувається на ринку
В Україні різко зросли ціни на огірки через завершення обороту плівкових теплиць та скорочення пропозиції на ринку. На оптовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продаються по 200 грн/кг.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.
Найдорожчими наразі є уманські колючі огірки нового обороту — їх пропонують по 200 грн/кг.
Гладкі огірки цього ж виробника коштують 160 грн/кг. Колючі огірки іншого виробника також продаються по 160 грн/кг.
Дешевші пропозиції починаються від 145–150 грн/кг. За такими цінами на ринку продають турецькі огірки.
На тлі високих цін на огірки томати залишаються дешевшими.
Червоні томати коштують близько 70 грн/кг, томати-вершка — 100 грн/кг, жовті — 110 грн/кг, а жовті томати-вершка — 140 грн/кг.
Ціни на рожеві томати становлять від 110 до 140 грн/кг залежно від позиції.
Нагадаємо, наприкінці жовтня тепличні огірки в Україні вже різко подорожчали через скорочення пропозиції. Тоді ціни становили 55–80 грн/кг.