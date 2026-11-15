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Ціни на огірки злетіли до 200 грн/кг: що відбувається на ринку

огірки
В Україні зростають ціни на огірки / Depositphotos

В Україні різко зросли ціни на огірки через завершення обороту плівкових теплиць та скорочення пропозиції на ринку. На оптовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продаються по 200 грн/кг.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.

Найдорожчими наразі є уманські колючі огірки нового обороту — їх пропонують по 200 грн/кг.

Гладкі огірки цього ж виробника коштують 160 грн/кг. Колючі огірки іншого виробника також продаються по 160 грн/кг.

Дешевші пропозиції починаються від 145–150 грн/кг. За такими цінами на ринку продають турецькі огірки.

На тлі високих цін на огірки томати залишаються дешевшими.

Червоні томати коштують близько 70 грн/кг, томати-вершка — 100 грн/кг, жовті — 110 грн/кг, а жовті томати-вершка — 140 грн/кг.

Ціни на рожеві томати становлять від 110 до 140 грн/кг залежно від позиції.

Нагадаємо, наприкінці жовтня тепличні огірки в Україні вже різко подорожчали через скорочення пропозиції. Тоді ціни становили 55–80 грн/кг.

Автор:
Тетяна Гойденко

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