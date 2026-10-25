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Огірки в Україні за тиждень різко подорожчали: ціни сягнули 80 грн/кг
В Україні різко подорожчали тепличні огірки. За останній тиждень ціни зросли в середньому на 32% і наразі становлять 55–80 грн/кг. Причиною стало приблизно дворазове скорочення пропозиції з місцевих тепличних господарств через прохолодну погоду.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.
За оцінками аналітиків, цього тижня обсяги вибірки огірків у вітчизняних тепличних господарствах скоротилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім тижнем.
Через дефіцит продукції виробники зараз переважно реалізують огірки дрібним оптом.
Додатково ціни підтримують високий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж, а також фактична відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.
Імпорт може стримати подальше зростання цін
Експерти не виключають, що вже наступного тижня імпортери почнуть збільшувати постачання огірків з-за кордону.
Надходження дешевшої імпортної продукції може посилити конкуренцію на ринку та зупинити подальше зростання цін на огірки українських тепличних комбінатів.
При цьому, попри подорожчання на 32% лише за тиждень, тепличні огірки в Україні зараз у середньому на 34% дешевші, ніж в аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські тепличні огірки дорожчали через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Тоді виробники пропонували продукцію по 30–55 грн/кг, а учасники ринку також очікували подальшого зростання цін.