В Україні стрімко зросли ціни на огірки: скільки коштує кілограм

На українському ринку дорожчають тепличні огірки. Ціни зростають через високий попит на тлі скорочення пропозиції цих овочів на внутрішньому ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

За словами операторів ринку, висхідний ціновий тренд обумовлений одразу кількома факторами.

Насамперед, він є наслідком скорочення пропозиції продукції відкритого ґрунту з місцевих господарств. Крім того, до збирання врожаю огірка другого обороту поки що приступили не всі тепличні комбінати.

Які ціни на огірки

Наразі українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 30-55 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому сьогодні тепличний огірок на ринку України коштує в середньому на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики зазначають, що багато учасників ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит.

Нагадаємо, в Україні відновилося зниження цін на тепличні помідори. У більшості регіонів сприятливі погодні умови прискорили збирання ґрунтових овочів, що збільшило пропозицію та перевищило попит.

Прогноз цін на овочі

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.