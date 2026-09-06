Морква дешевшає три тижні поспіль: чому українські фермери скидають ціни

В Україні вже три тижні поспіль знижуються ціни на моркву. Головна причина — надлишок продукції на ринку та необхідність швидко распродати середні сорти коренеплоду, які не підходять для тривалого зберігання у сховищах.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Як зазначають аналітики, торговельно-закупівельна діяльність залишається малоактивною. Продажі відбуваються виключно невеликими партіями, а покупці збивають ціни, посилаючись на велику пропозицію від виробників.

Скільки коштує морква та які прогнози

Наразі моркву в Україні продають по 12–18 грн/кг. Попри останнє зниження, її середня ціна залишається на 46% вищою, ніж на початку осені 2025 року.

Попри падіння цін останніми тижнями, зараз морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені 2025 року.

Виробники поки не очікують поліпшення ситуації чи зростання вартості. Знизити напругу на ринку не вдається через низькі темпи реалізації овоча.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю. Головною причиною цього стало масове збирання врожаю в основних регіонах виробництва, що спричинило різке збільшення пропозиції на ринку.