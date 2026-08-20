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В Україні стрімко дешевшає картопля: скільки коштує кілограм наприкінці серпня

картопля
Картопля дешевшає другий тиждень поспіль / Freepik

В Україні вже другий тиждень поспіль продовжують знижуватися ціни на картоплю. Головною причиною цього стало масове збирання врожаю в основних регіонах виробництва, що спричинило різке збільшення пропозиції на ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення East-fruit.

Наразі українські господарства відвантажують картоплю по 6–12 грн/кг ($0,13–0,29/кг). Це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Окрім сезонного фактора та щоденного зростання обсягів продукції, на вартість тисне слабкий попит, який оцінюється як нижчий за середній.

Зараз ціна картоплі в Україні вже на 37% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Учасники ринку прогнозують, що з огляду на високі обсяги виробництва чекати на подорожчання найближчим часом не варто.

Фото 2 — В Україні стрімко дешевшає картопля: скільки коштує кілограм наприкінці серпня

Нагадаємо, в Україні триває сезонне здешевлення картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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