В Україні продовжує дешевшати молода картопля: яка причина

В Україні триває сезонне здешевлення картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення East-fruit.

Картопля продовжує дешевшати

Аналітики пояснюють здешевлення насамперед сезонним фактором. Щодня на ринку з’являються нові партії свіжої картоплі, через що конкуренція між продавцями посилюється. Додатковий тиск на ціни чинить і нерівномірна якість продукції: значна частина картоплі надходить із помітними дефектами або не відповідає вимогам покупців щодо товарного вигляду.

Для порівняння, у цей самий період минулого року картопля в Україні коштувала в середньому на 16% дорожче, ніж зараз.

Експерти не виключають, що тенденція до здешевлення збережеться й надалі. У міру збільшення обсягів збирання врожаю та подальшого насичення ринку пропозиція картоплі зростатиме, що може спричинити нове коригування цін у бік зниження.

Фото: EastFruit

Нагадаємо, що ціни на білокачанну капусту в Україні почали знижуватися після тритижневого подорожчання. Від кінця минулого тижня продукція в середньому подешевшала на 16% і зараз продається по 13-22 грн за кілограм залежно від якості та обсягу партії.