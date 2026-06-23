В Україні подешевшали помідори: скільки тепер коштують овочі з літніх теплиць

Українські виробники були змушені переглядати прайси в бік зниження на наявні партії помідорів упродовж усього минулого тижня.

Як пише Delo.ua, про це інформує East-fruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, ключовим фактором тиску на ринок став початок масової реалізації овочів із літніх теплиць. Збільшення пропозиції спричинило чергове зниження цін на цю продукцію практично по всій території країни.

Ринкові умови та ціни

Спроби місцевих тепличних господарств утримати відпускні ціни на попередньому рівні призвели до помітного зниження темпів збуту. Щоб активізувати продажі та уникнути накопичення залишків на складах, виробники вдалися до негативних цінових коригувань.

Поточна вартість: Ближче до минулих вихідних великі тепличні комбінати відвантажували томати за ціною 70–110 грн/кг ($1,56–2,45/кг).

Ближче до минулих вихідних великі тепличні комбінати відвантажували томати за ціною ($1,56–2,45/кг). Динаміка: Це в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Сезонні чинники та порівняння з минулим роком

Експерти ринку називають таке зниження цін традиційним сезонним явищем. Щороку в другій половині червня на український ринок починають масово надходити томати з літніх теплиць, що завжди коригує баланс попиту та пропозиції.

Водночас аналітики зазначають, що поточні ціни все ще залишаються на вищому рівні, ніж торік. В аналогічний період минулого року тепличний томат в Україні продавався в середньому на 23% дешевше, оскільки тоді падіння вартості місцевих овочів було суттєвішим, ніж у поточному сезоні.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: