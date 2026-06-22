Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 22 червня

Станом на 22 червня 2026 року в Україні ціни на помідори та огірки пішли вниз. Серед овочів борщового набору здешевшали картопля та капуста, а ціни на цибулю і моркву не змінилися.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 22 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 4 -1 7 грн + 0 % Картопля молода 15-45 грн - 14,29 % Цибуля 16-18 грн + 0 % Морква 2 8 -30 грн + 0 % Капуста молода 2 2 -25 грн - 17,86 % Помідори 63 - 85 грн - 13,33 % Огірки 22 -3 0 грн - 47,92 %

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевша капуста молода

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на овочі "борщового набору" пішли вниз. Молода українська картопля почала в цьому році коштує дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 15-45 грн/кг. Ціни на стару картоплю, як і минулого тижня, перебувають у межах 14-17 грн/кг.

На 39,39% знизився у ціні буряк (18-20 грн/кг), а також на 17,86% впала вартість ранньої білокачанної капусти (22-25 грн/кг).

Крім того різко впали відпускні ціни на тепличні огірки. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей. Минулого тижня овоч продавали по 30–55 грн/кг, а зараз його ціна впала до 22-30 грн/кг.

Знизилася вартість кабачків та перцю "Білозірка". Водночас ціни на цвітну та пекінську капусту пішли вгору. Вартість кропу та петрушки не змінилися, а зелена цибуля здешевшала на 5,88%.

Прогноз цін

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.