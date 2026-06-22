- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 22 червня
Станом на 22 червня 2026 року в Україні ціни на помідори та огірки пішли вниз. Серед овочів борщового набору здешевшали картопля та капуста, а ціни на цибулю і моркву не змінилися.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 22 червня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|14-17 грн
|+0%
|Картопля молода
|15-45 грн
|-14,29%
|Цибуля
|16-18 грн
|+0%
|Морква
|28-30 грн
|+0%
|Капуста молода
|22-25 грн
|-17,86%
|Помідори
|63-85 грн
|-13,33%
|Огірки
|22-30 грн
|-47,92%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша капуста молода
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на овочі "борщового набору" пішли вниз. Молода українська картопля почала в цьому році коштує дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 15-45 грн/кг. Ціни на стару картоплю, як і минулого тижня, перебувають у межах 14-17 грн/кг.
На 39,39% знизився у ціні буряк (18-20 грн/кг), а також на 17,86% впала вартість ранньої білокачанної капусти (22-25 грн/кг).
Крім того різко впали відпускні ціни на тепличні огірки. Основна причина — збільшення пропозиції продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних областей. Минулого тижня овоч продавали по 30–55 грн/кг, а зараз його ціна впала до 22-30 грн/кг.
Знизилася вартість кабачків та перцю "Білозірка". Водночас ціни на цвітну та пекінську капусту пішли вгору. Вартість кропу та петрушки не змінилися, а зелена цибуля здешевшала на 5,88%.
Прогноз цін
На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.
Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.
Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.