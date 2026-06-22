НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 1,4 мільярда доларів

Національний банк України минулого тижня збільшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку на 241,3 млн доларів, що на 20,9% більше порівняно з попереднім тижнем. Загальна сума інтервенцій регулятора сягнула 1 млрд 396,2 млн доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на статистику Національного банку України.

Зростання обсягів інтервенцій зумовлене підвищенням попиту на іноземну валюту. Зокрема, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі-продажу валюти юридичними особами зросло до 211,5 млн доларів порівняно зі 166 млн доларів за аналогічний період попереднього тижня. Сумарно цей показник для компаній склав 846,1 млн доларів.

Ситуація на ринку та зміна курсу гривні

Певне зростання попиту на валюту зафіксували і серед населення. З понеділка по четвер середньоденний чистий обсяг купівлі готівкової та безготівкової валюти громадянами збільшився до 23,2 млн доларів (проти 21,1 млн доларів тижнем раніше). При цьому на ринку безготівкових операцій населення продаж валюти стабільно перевищував її купівлю.

На тлі підвищеного попиту на ринку відбулися такі курсові зміни:

Офіційний курс: за тиждень гривня до долара послабилася з 44,8144 грн/$1 до 44,9125 грн/$1.

Готівковий ринок: динаміка загалом повторювала офіційні тренди. Курс купівлі долара в касах банків зріс на 10 копійок — до 44,64 грн/$1, а курс продажу піднявся майже на 11 копійок, досягнувши позначки 45,04 грн/$1.

Нагадаємо, валютні інтервенції та виплати за державним боргом призвели до скорочення міжнародних резервів України. Станом на 1 червня 2026 року вони зменшилися на 5,2% — до 45,7 млрд доларів, оскільки витрати НБУ на підтримку стабільності гривні та виконання боргових зобов'язань перевищили обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів.