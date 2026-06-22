НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до 1,4 миллиарда долларов

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил объемы продаж валюты на межбанковском рынке на 241,3 млн долларов, что на 20,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Общая сумма интервенций регулятора составила 1 млрд 396,2 млн долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистику Национального банка.

Рост объемов интервенций обусловлен повышением спроса на иностранную валюту. В частности, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли-продажи валюты юридическими лицами выросло до 211,5 млн долларов по сравнению со 166 млн долларов за аналогичный период на прошлой неделе. Суммарно этот показатель для компаний составил 846,1 млн. долларов.

Ситуация на рынке и изменение курса гривны

Определенный рост спроса на валюту был зафиксирован и среди населения. С понедельника по четверг среднедневный чистый объем покупки наличной и безналичной валюты гражданами увеличился до 23,2 млн. долларов (против 21,1 млн. долларов неделей ранее). При этом на рынке безналичных операций населения продажи валюты стабильно превышали ее покупку.

На фоне повышенного спроса на рынке произошли следующие курсовые изменения:

Официальный курс: за неделю гривна к доллару ослабла с 44,8144 грн/$1 до 44,9125 грн/$1.

Наличный рынок: динамика в целом повторяла официальные тренды. Курс покупки доллара в кассах банков вырос на 10 копеек - до 44,64 грн/$1, а курс продажи поднялся почти на 11 копеек, достигнув отметки 45,04 грн/$1.

Напомним, валютные интервенции и выплаты по государственному долгу привели к сокращению международных резервов Украины. По состоянию на 1 июня 2026 года они снизились на 5,2% — до 45,7 млрд долларов, поскольку расходы НБУ на поддержание стабильности гривны и выполнение долговых обязательств превысили объемы финансовой помощи от международных партнеров.