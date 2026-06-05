Валютные интервенции и выплаты по долгу сократили резервы Украины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года сократились на 5,2% и составили $45,7 млрд. Снижение резервов обусловило значительные валютные интервенции регулятора и выплаты по государственному долгу, которые превысили поступление от международных партнеров и размещение валютных ОВГЗ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Сколько валютных резервов имеет Украина

Национальный банк объяснил, что на динамику международных резервов в мае повлияли несколько ключевых факторов.

В первую очередь речь идет об операциях НБУ на валютном рынке. В мае чистая продажа валюты регулятором сократилась на 12,4% по сравнению с апрелем. Всего за месяц Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 3,13 млрд долларов.

В то же время на валютные счета правительства в НБУ поступило 599,2 млн долларов, в том числе:

498,8 млн долларов – через счета Всемирного банка;

100,4 млн долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За этот же период Украина направила 126,2 млн долларов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из которых:

12,9 млн долларов - на выплаты Всемирному банку;

7,9 млн долларов – на обслуживание валютных ОВГЗ;

105,4 млн долларов – другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила 274,9 млн долларов Международному валютному фонду.

Частично сокращение резервов компенсировало переоценку финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости активов и валютных курсов. Благодаря этому, а также влиянию других факторов, объем международных резервов в мае увеличился на 441,9 млн долларов.

По состоянию на 1 июня международные резервы остаются на достаточном уровне и обеспечивают финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

Напомним, данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте НБУ обнародует ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, предварительные данные;

не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, уточнены данные.

В то же время, резервы Украины сократились из-за обслуживания и погашения государственного долга. Наибольшие выплаты пришлись на Всемирный банк, Европейский союз и другие кредиторы. Отдельно Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн. долларов.