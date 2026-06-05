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Валютные интервенции и выплаты по долгу сократили резервы Украины
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года сократились на 5,2% и составили $45,7 млрд. Снижение резервов обусловило значительные валютные интервенции регулятора и выплаты по государственному долгу, которые превысили поступление от международных партнеров и размещение валютных ОВГЗ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.
Сколько валютных резервов имеет Украина
Национальный банк объяснил, что на динамику международных резервов в мае повлияли несколько ключевых факторов.
В первую очередь речь идет об операциях НБУ на валютном рынке. В мае чистая продажа валюты регулятором сократилась на 12,4% по сравнению с апрелем. Всего за месяц Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 3,13 млрд долларов.
В то же время на валютные счета правительства в НБУ поступило 599,2 млн долларов, в том числе:
- 498,8 млн долларов – через счета Всемирного банка;
- 100,4 млн долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За этот же период Украина направила 126,2 млн долларов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из которых:
- 12,9 млн долларов - на выплаты Всемирному банку;
- 7,9 млн долларов – на обслуживание валютных ОВГЗ;
- 105,4 млн долларов – другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила 274,9 млн долларов Международному валютному фонду.
Частично сокращение резервов компенсировало переоценку финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости активов и валютных курсов. Благодаря этому, а также влиянию других факторов, объем международных резервов в мае увеличился на 441,9 млн долларов.
По состоянию на 1 июня международные резервы остаются на достаточном уровне и обеспечивают финансирование 4,7 месяца будущего импорта.
Напомним, данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте НБУ обнародует ежемесячно:
- не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, предварительные данные;
- не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, уточнены данные.
В то же время, резервы Украины сократились из-за обслуживания и погашения государственного долга. Наибольшие выплаты пришлись на Всемирный банк, Европейский союз и другие кредиторы. Отдельно Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн. долларов.