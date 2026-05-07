Международные резервы Украины сократились на 7%: сколько средств осталось в апреле

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 составили 48,2 млрд долларов США. В апреле объем резервов снизился на 7,3% под влиянием валютных интервенций Национального банка и выплат по государственному долгу в иностранной валюте.

По предварительным данным НБУ, снижение резервов произошло на фоне превышения расходов по поступлениям. Валютные интервенции и долговые платежи были больше объемов средств, полученных от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и международной финансовой помощи.

Ключевые операции на валютном рынке в апреле включали сокращение чистой продажи валюты со стороны Национального банка на 25,1%. В общей сложности НБУ продал на рынке 3,58 млрд долларов.

Поступления на правительственные счета в Нацбанке составили 377,9 млн долларов, в частности:

339,4 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа

38,5 млн долларов - через счета Всемирного банка

Отдельно Украина получила 1,01 млрд долларов в рамках кредитного соглашения с Великобританией, однако эти средства не были включены в международные резервы из-за целевого ограничения их использования.

В то же время обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составило 716,6 млн. долларов. Наибольшие выплаты пришлись на валютные облигации внутреннего государственного займа, Всемирный банк, Европейский Союз и другие кредиторы. Отдельно Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн. долларов.

Дополнительным фактором стала переоценка финансовых инструментов, увеличившая стоимость резервов на 378 млн долларов из-за изменения рыночных цен и валютных курсов.

Несмотря на понижение, объем международных резервов позволяет финансировать 4,9 месяца будущего импорта, что НБУ рассматривает как достаточный уровень для поддержания стабильности валютного рынка.

В итоге сокращение резервов в апреле произошло преимущественно из-за долговых выплат и валютных интервенций, однако их текущий уровень остается достаточным для обеспечения валютной устойчивости экономики.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2026 года объем международных резервов Украины составляет около 52 млрд долларов. В течение месяца показатель уменьшился на 5% из-за активных валютных интервенций Национального банка и плановых выплат по государственному долгу.