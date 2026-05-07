Міжнародні резерви України скоротилися на 7%: скільки коштів залишилося у квітні

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року становили 48,2 млрд доларів США. У квітні обсяг резервів зменшився на 7,3% під впливом валютних інтервенцій Національного банку та виплат за державним боргом в іноземній валюті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За попередніми даними НБУ, зниження резервів відбулося на тлі перевищення витрат над надходженнями. Валютні інтервенції та боргові платежі були більшими за обсяги коштів, отриманих від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та міжнародної фінансової допомоги.

Ключові операції на валютному ринку у квітні включали скорочення чистого продажу валюти з боку Національного банку на 25,1%. Загалом НБУ продав на ринку 3,58 млрд доларів.

Надходження до урядових рахунків у Нацбанку становили 377,9 млн доларів, зокрема:

339,4 млн доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики

38,5 млн доларів — через рахунки Світового банку

Окремо Україна отримала 1,01 млрд доларів у межах кредитної угоди з Великобританією, однак ці кошти не були включені до міжнародних резервів через цільове обмеження їх використання.

Водночас обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становило 716,6 млн доларів. Найбільші виплати припали на валютні облігації внутрішньої державної позики, Світовий банк, Європейський Союз та інших кредиторів. Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн доларів.

Додатковим фактором стала переоцінка фінансових інструментів, яка збільшила вартість резервів на 378 млн доларів через зміну ринкових цін і валютних курсів.

Попри зниження, обсяг міжнародних резервів дозволяє фінансувати 4,9 місяця майбутнього імпорту, що НБУ розглядає як достатній рівень для підтримки стабільності валютного ринку.

У підсумку, скорочення резервів у квітні відбулося переважно через боргові виплати та валютні інтервенції, однак їхній поточний рівень залишається достатнім для забезпечення валютної стійкості економіки.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2026 року обсяг міжнародних резервів України становить майже 52 млрд доларів. Протягом місяця показник зменшився на 5% через активні валютні інтервенції Національного банку та планові виплати за державним боргом.