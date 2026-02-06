Міжнародні резерви України оновили історичний максимум: скільки грошей у держави

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57, 7 млрд дол. США, оновивши історичний максимум.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що у січні міжнародні резерви збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Скільки грошей отримали та витратили

На валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:

233,9 млн дол. США – обслуговування та погашення ОЗДП;

76,8 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 3,7 млрд дол. США.

В НБУ підсумували, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

Зауважимо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року зросли до $57,3 млрд. Збільшення відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили обсяги чистого продажу валюти Нацбанком та виплати за зовнішніми боргами.