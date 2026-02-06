Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум: скільки грошей у держави

долар
Міжнародні резерви зросли до 57,7 млрд дол. США за підсумками січня

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57, 7 млрд дол. США, оновивши історичний максимум.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що у січні міжнародні резерви збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Скільки грошей отримали та витратили

На валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:

  • 233,9 млн дол. США – обслуговування та погашення ОЗДП;
  • 76,8 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. США.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 3,7 млрд дол. США.

В НБУ підсумували, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

Зауважимо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року зросли до $57,3 млрд. Збільшення відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили обсяги чистого продажу валюти Нацбанком та виплати за зовнішніми боргами.

Автор:
Світлана Манько