Ситуація на валютному ринку стабільна, але гривня ослабла - НБУ

Ослаблення гривні в кінці грудня 2025 року та січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для НБУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступника голови Національного банку України (НБУ) Юрія Гелетія.

Про ситуацію на валютному ринку

"Для нас курсоутворювальною валютою є долар. Ми проводимо інтервенції, будемо продовжувати проводити інтервенції в доларі", – сказав він.

За словами Гелетія, у грудні 2025 року чисті видатки з єдиного казначейського рахунку перевищили 93 млрд грн, що на 93 млрд грн більше, ніж у грудні 2024 року. Крім того, значний тиск на валютний ринок створював додатковий попит на валюту через виплати "13-х" зарплат і премій.

"Через постійні атаки РФ на нашу енергетичну інфраструктуру ми спостерігали збільшення імпорту енергообладнання та палива, що також додатково посилювало попит на валюту. Важливу роль відіграли й руйнування логістики та менша пропозиція валюти з боку агросектору через несприятливі погодні умови", — зазначив Гелетій.

На початку 2025 року офіційний курс гривні до долара становив 42,35 грн/$1, однак до кінця січня курс зріс до 43,41 грн/$1, що означало девальвацію понад 2%. Однак останніми днями, на тлі поліпшення економічної ситуації та зростання пропозиції валюти, НБУ зафіксував ревальвацію: офіційний курс наразі становить 42,77 грн/$1, що означає девальвацію менше 1% від початку року.

Юрій Гелетій також повідомив, що міжнародні резерви України зросли з $43,8 млрд на початку минулого року до $57,3 млрд на його кінець. Водночас, у січні 2025 року в готівковому сегменті спостерігався значний спад чистого попиту на валюту — до $35 млн на день, порівняно з $56 млн у січні 2024 року.

Різниця між купівлею валюти населенням у готівковому сегменті за 2025 рік порівняно з 2024 роком становила $4,3 млрд, а значна частина цих коштів була перенаправлена у гривневі інструменти, такі як строкові депозити, поточні рахунки та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Нагадаємо, за оцінками НБУ, економіка країни продовжить відновлюватися і зросте на 1,8% у 2026 році. Однак економічне відновлення буде обмежене через проблеми в енергосекторі та логістичні труднощі. Водночас інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році, а до 2028 року досягне цільового рівня в 5%.