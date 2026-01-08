Запланована подія 2

Долар і євро встановили історичні максимуми: гривня впала до нового рекорду

Долар і євро встановили історичні максимуми щодо гривні. Офіційний курс долара США, встановлений Національним банком України на 9 січня, зміцнився на двадцять сім копійок, водночас курс євро вперше перетнув позначку у п'ятдесят гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс НБУ на 9 січня перевищив 42,99 грн за долар.

Євро коштуватиме 50,17 грн. 

Це стало четвертим підряд оновленням мінімуму національної валюти цього тижня.

Курс валют в обмінниках

Ще вранці готівковий курс долара та євро в українських обмінниках виглядав наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,00/43,20
Євро 50,25/50,60
Злотий 11,80/11,95

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 8 січня (станом на 15:30) завершилися на рівні 43 гривні 7,5 копійки за долар.

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Гойденко