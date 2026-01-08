- Категория
Доллар и евро установили исторические максимумы: гривна упала до нового рекорда
Доллар и евро установили исторические максимумы по отношению к гривне. Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Украины на 9 января, укрепился на двадцать семь копеек, в то же время курс евро впервые пересек отметку в пятьдесят гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс НБУ на 9 января превысил 42,99 грн/доллар.
Евро будет стоить 50,17 грн.
Это стало четвертым подряд обновлением минимума национальной валюты на этой неделе.
Курс валют в обменниках
Еще утром наличный курс доллара и евро в украинских обменниках выглядел следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,20
|Евро
|50,25/50,60
|Злотый
|11,80/11,95
По данным Bloomberg, на украинском межбанковском валютном рынке торги 8 января (по состоянию на 15:30) завершились на уровне 43 гривны 7,5 копейки за доллар.
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.