Что ждет гривну в 2026 году: кто и как будет определять "механику" курса, или при чем здесь НБУ

С начала полномасштабной войны в Украине курс гривны определяется преимущественно политической волей Национального банка и в меньшей степени зависит от баланса рыночного спроса и предложения. Пока продолжается война, ситуация вряд ли кардинально изменится. Тем не менее, кажется, что регулятор искренне пытается понемногу ослаблять валютную хватку всякий раз, когда появляется благоприятная экономическая ситуация.

Кто и что определяет курс гривны с начала полномасштабной войны в Украине; какие факторы и как именно будут влиять на курс гривны по отношению к доллару и евро в течение 2026 года; какие возможные сценарии развития событий — об этом редакция Delo.ua спросила у регулятора, участников финансового рынка и профильных экспертов.

Национальный банк Украины

В Национальном банке напоминают, что в начале полномасштабного вторжения НБУ перешел к режиму фиксированного обменного курса. До 3 октября 2023 года курс гривны к доллару удерживался Национальным банком на определенном уровне: до 21 июля 2022 года — 29,2549 грн/долл., с 21 июля 2022 года и до 3 октября 2023 года — 36,5686 грн/долл.

Начиная с 3 октября 2023 года в Украине действует режим управляемой гибкости обменного курса. При таком режиме динамика курса гривны к доллару все больше определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке, утверждают в НБУ. Когда чистый спрос на валюту (спрос минус предложение) растет, гривна слабеет, когда уменьшается — гривна укрепляется.

Так, например, если в августе-сентябре 2025 года на фоне "спокойной", благоприятной рыночной конъюнктуры колебания курса были относительно умеренными и гривна преимущественно укреплялась, то в октябре-декабре курс гривны отреагировал на усиление чистого спроса на валюту под влиянием сезонных факторов.

В целом курс гривны в 2025 году колебался в обе стороны, его текущий уровень к доллару США близок к показателю начала года.

В НБУ объясняют, что при режиме управляемой гибкости регулятор выполняет на валютном рынке две основные функции.

Во-первых, Национальный банк смягчает вызванные войной структурные искажения в функционировании валютного рынка и финансовой системы — перенаправляет конвертируемую правительством часть международной помощи через валютный рынок в частный сектор экономики. Это создает для курса возможность колебаться в обе стороны, реагируя на изменения спроса и предложения валюты на рынке.

Во-вторых, НБУ не допускает угрожающих курсовых колебаний, чтобы сохранить контролируемость курсовых и инфляционных ожиданий. Речь идет не о фиксированности курса, а об умеренных двусторонних колебаниях, которые не препятствуют приведению инфляции к цели НБУ 5% на горизонте политики НБУ.

В НБУ объясняют: на динамику курса гривны влияют многие факторы. Среди них:

· фундаментальные — экспорт и импорт, объемы международной помощи и бюджетных расходов, объемы привлечения инвестиций в экономику;

· сезонные — сезонность прослеживается как в пределах года (например, циклы выращивания и продажи сельхозпродукции), так и в пределах месяца (периоды уплаты налогов, выплат заработных плат и т.п.);

· ситуативные — разовая крупная покупка или продажа валюты как из-за объективных, так и иногда — из-за субъективных, психологических факторов.

Национальный банк традиционно не публикует и не комментирует курсовые прогнозы. В то же время, там отмечают, что в соответствии с режимом управляемой гибкости динамика курса гривны к доллару в 2026 году будет определяться прежде всего изменениями в балансе спроса и предложения на валютном рынке. НБУ и дальше будет ограничивать чрезмерные курсовые колебания в обе стороны.

Сергей Колодий, главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка

Собеседник Delo.ua отмечает, что во время войны валютный рынок находится под контролем НБУ, который пытается найти оптимальную комбинацию его регулирования с учетом инфляционной динамики, девальвационных ожиданий и конкурентоспособности украинского экспорта. Важной составляющей способности НБУ регулировать валютный рынок через валютные интервенции является наличие золотовалютных резервов, производных от соотношения внешней помощи и дефицита торгового баланса.

Именно достаточно большие объемы внешней помощи, несколько превышающие торговый дефицит, позволили постоянно расти золотовалютным резервам во время войны. И это несколько упростило задачу НБУ.

Но в целом ситуация на валютном рынке во время войны, конечно, не типична, поэтому НБУ пытается, несколько меняя свою политику и поведение на валютном рынке, реагировать на актуальные вызовы, отмечает аналитик.

"Мы ожидаем, что 2026 год будет несколько похожим на 2025-й, но и будет иметь определенные отличия. В 2025 году пара USD/UAH практически не изменилась, хотя год начался с видимой девальвации гривны. В то же время довольно неожиданное падение курса доллара к евро со временем несколько сместило фокус НБУ и на пару EUR/UAH. Поэтому мы видели, что в периоды усиления евро к доллару темпы девальвации гривны к нему замедлялись и даже были отрицательными. Кроме этого инфляционная динамика оказалась хуже ожиданий НБУ, поэтому он пытался повлиять на ее динамику и девальвационные ожидания через стабилизацию USD/UAH", — напоминает Сергей Колодий.

В 2026 году евро продолжит умеренно усиливаться к доллару, а значит, темпы девальвации гривны к евро будут выше. Инфляция во второй половине 2025 года показывает достаточно положительные тенденции, поэтому ожидается, что у НБУ будет меньше опасений относительно негативного вклада девальвации в инфляционную динамику и он не будет пытаться через стабилизацию USD/UAH сдерживать инфляцию.

Война остается самым сильным риском, влияющим на торговый баланс. Но даже при условии определенного улучшения рисков безопасности ситуация с валютными потоками от торговли не стабилизируется быстро. А значит, НБУ останется основным игроком на валютном рынке и в 2026 году.

"По базовому сценарию мы ожидаем умеренную (4-6%) годовую девальвацию гривны к доллару США и несколько выше к евро. В случае реализации положительного сценария, связанного с улучшением рисков безопасности, курс евро может краткосрочно вырасти к другим валютам. Ухудшение рисков безопасности в Украине будет означать ухудшение их и для ЕС, поэтому евро, скорее всего, не будет расти к доллару, а темпы девальвации к обеим валютам составят около 10% в год", — прогнозирует собеседник Delo.ua.

Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус Банка

В 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43-45 грн, а евро — в пределах 50-52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может вырасти в среднем на 2-7%.

Любые курсовые изменения будут медленными и контролируемыми, что лишит участников рынка шока и не повлечет за собой резкий рост спроса на наличном рынке.

“С одной стороны, позиция и стратегия Нацбанка достаточно взвешена: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием (в частности, речь идет об увеличении учетной ставки с целью укрепления гривны), и реализацией режима “управляемой гибкости” на валютном рынке, суть которого состоит в максимальном насыщении спроса и установлении равновесия между спросом и предложением. С другой стороны, правительству и народным депутатам пришлось пересматривать госбюджет, ведь на курсовой разнице возникла дыра на 400 млрд грн. Вполне возможно, что в 2026 году Украина сможет избежать дополнительного дефицита бюджета из-за несоответствия бюджетного и реального курсов”, — отметил Сергей Мамедов.

По его прогнозу, в 2026 году на валютный рынок будет влиять ряд стратегических факторов.

Во-первых, ход или прекращение войны. По мнению банкира, это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но вообще существование как независимого субъектного государства.

Во-вторых, объем международной финансовой помощи. По бюджетной оценке, в следующем году Украине потребуется по меньшей мере $46,5 млрд, которые будут направлены прежде всего на покрытие расходов бюджета.

"Очень важно, что ЕС принял решение о предоставлении Украине беспроцентной ссуды на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Ведь от этих средств будет зависеть способность Украины к быстрому восстановлению и финансированию насущных потребностей страны, ведь война "высасывает" финансы и ослабляет экономику", — отметил Сергей Мамедов.

В третьих, монетарная политика и валютное регулирование Нацбанка. В первую очередь речь идет об активной монетарной стратегии регулятора — в условиях прогнозируемого снижения инфляции до показателя 9,7% в 2026 году у Нацбанка появится возможность несколько снизить учетную ставку. В то же время в зависимости от военных и экономических обстоятельств на рынке будет действовать режим управляемой гибкости с постепенным снижением регуляторной роли Нацбанка.

В 2026 году НБУ по-прежнему будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции, тем самым делая невозможными резкие и хаотические изменения курсовых показателей. В течение первого квартала 2026 года, прежде всего, из-за необходимости бизнеса осуществлять налоговые платежи, а также из-за сезонного уменьшения спроса на валюту, официальный курс доллара может колебаться в пределах 42,6-43 грн.

"Вполне возможно, что и в следующем году валютный рынок будет достаточно сбалансированным. При оптимистическом развитии событий, как, например, прекращение активных боевых действий, при постоянной и всеобъемлющей финансовой поддержке Украины со стороны международных партнеров и активном восстановлении экономики (вместе с привлечением мощных международных инвесторов), курсовые показатели не будут вызывать ажиотажа и беспокойства”, — подытожил Сергей Мамедов.

Инвестиционная группа ICU

Экономика и дальше будет функционировать в условиях рекордно высоких внешних дисбалансов (без учета внешней финансовой помощи). Ключевые факторы дисбалансов — высокий дефицит внешней торговли из-за стремительного роста импорта и высокий спрос населения на иностранную валюту. Однако внешняя финансовая помощь и дальше будет в достаточных объемах попадать в резервы НБУ и дальше использоваться Национальным банком для покрытия дефицита на валютном рынке практически в неограниченных объемах. НБУ продолжает сохранять низкую склонность к политике постепенной девальвации гривны. И все же, значительное замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и, по всей вероятности, рекомендации МВФ, могут побудить НБУ несколько ослабить курс гривны к доллару в течение года.

"Наш прогноз курса в конце 2026 года — 44,3 грн/долл. Резервы НБУ будут и дальше оставаться на рекордных уровнях благодаря финансированию от ЕС. Они будут обеспечивать надлежащий защитный буфер на случай реализации дополнительных рисков для макроэкономической стабильности", — прогнозируют в инвесткомпании ICU.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований

По мнению собеседника Delo.ua, если отвлечься от глобальных факторов, которые, в частности, будут изменять курсовое соотношение доллар/евро, то факторы, определяющие курс гривны в 2026 году, будут следующими:

· стабильность поступления внешней помощи;

· ожидания, прежде всего, отнсительно безопасности;

· валютные поступления от экспортеров (особенно осенью — в зависимости от урожая, но логистика, в частности риски для портов, даст о себе знать);

· устойчивость внутреннего спроса (очень зависит от стабильности бюджетных расходов);

· вероятное увеличение притока инвестиций в случае улучшения ситуации с безопасностью;

· политические решения о допустимости девальвации в случае ухудшения платежного баланса и проблем с поступлением помощи.

"При "плановом" ходе событий ситуация ожидается ровной. С внешней помощью вроде бы вопрос решен, поддержка партнеров, в том числе в вопросах безопасности, позволяет поддерживать прогнозируемость ситуации и стабильность ожиданий", - говорит Ярослав Жалило.

Однако есть точки риска, которые могут создать дополнительные девальвационные тренды. Это, в частности:

· перебои с внешней помощью (например, глобальный финансовый кризис);

· значительное усложнение экспортной логистики (усиленные атаки на черноморские порты, целенаправленное разрушение Дунайского направления);

· плохой урожай зерновых и снижение экспорта;

· значительное ухудшение ситуации на фронте — потеря территорий, отъезд людей за границу;

· необходимость перекрыть недобор средств в бюджет (в частности, за счет средств от импортного НДС и акцизов, номинированных в евро).

Однако наступление таких рисков не кажется слишком вероятным. В то же время улучшение притока валюты на восстановление (в случае завершения горячей фазы войны) более вероятно, считает эксперт. Это будет работать на укрепление курса гривны. Однако на самом деле скорее приток валюты заместит часть интервенций и ускорит накопление золотовалютных резервов НБУ.

KSE Institute. Дмитрий Круковец, эксперт по макроэкономическому анализу, Ксения Олексин, аналитика

Эксперты напоминают, что с начала полномасштабного вторжения динамика обменного курса изменилась и отошла от преимущественно рыночного механизма. Ключевым институциональным субъектом влияния на обменный курс выступает Национальный банк. В начале войны он ввел жесткую фиксацию курса, а затем перешел в режим управляемой гибкости. Она обеспечивается регулярными валютными интервенциями и зависит от международных резервов НБУ. Идея состоит в том, чтобы гасить чрезмерные колебания валюты в результате структурных факторов, например большой точечный всплеск импорта из-за поступления партии оружия и материалов для восстановления энергетической системы.

Растущий структурный торговый дефицит создает постоянное девальвационное давление на гривну. В противоположность этому, внешняя поддержка от международных партнеров увеличивает международные резервы НБУ, что создает пространство для валютных интервенций и защиты гривни против чрезмерной девальвации. В НБУ даже описывали показатель "широкого базового баланса", где учитывается поступление помощи, чтобы вычислить ту часть, которая действительно оказывает давление на курс.

Таким образом, обменный курс определяется не только динамикой внешней торговли, но и устойчивостью финансовой помощи от международных партнеров. В то же время, рыночные ожидания населения играют меньшую роль в соответствии с объемами. Но все равно накопление дисбалансов и значительное ухудшение ожиданий может оказать значительное влияние на уровень курса. Поэтому НБУ таргетирует, в частности, умеренность на рынке валют. Такая модель ожидается в 2026 году и в целом до завершения войны, считают собеседники Delo.ua .

В 2026 году определяющими факторами курса гривны к доллару и евро останутся международная помощь и торговый баланс.

Структурный торговый дефицит в 2025 году составил 47,5 млрд дол. Ожидается, что в 2026 году дефицит будет на аналогичном уровне. Высокий импорт, обусловленный необходимостью закупки оружия, техники и энергоносителей из-за границы, при ослабленном экспорте из-за влияния войны будет оказывать структурное давление на гривну из-за повышенного спроса на иностранную валюту.

Курсовые ожидания населения действуют на обменный курс как усилительный механизм. Финансовые аналитики ожидают, что курс гривны по отношению к доллару в декабре 2026 года составит 45 грн/долл.

Чем хуже курсовые ожидания, тем больше спрос на валюту со стороны населения и бизнеса. Это создает дополнительное давление на гривну.

Следует отметить также роль реальной производительности экономики, давления МВФ на необходимость девальвации гривны, а также структуры международных резервов и динамики обменного курса доллара и евро. При ослаблении доллара, курс гривны по отношению к доллару может оставаться относительно стабильным без изменения основных макроэкономических показателей, хотя девальвация по отношению к евро будет продолжаться, предостерегают собеседники издания.

По их мнению, сценарии развития обменного курса гривны в течение 2026 года будут определяться, прежде всего, доступной внешней помощью, объемом международных резервов, и собственно факторами большого разрыва торговли. И конечно, войной.

Одно из самых распространенных предположений — война на протяжении 2026 года. Оно автоматически влияет на другие предположения и индикаторы. Если война закончится резко и быстро, то украинцы будут жить немного в другой реальности относительно стандартных прогнозов и предположений. Учитывая уже утвержденное финансирование, можно ожидать значительного спада импорта (даже с учетом перехода к этапу восстановления) и улучшения баланса, что может привести и к укреплению гривны.

При условии стандартного предположения о войне в течение 2026 года достаточного и регулярного финансирования со стороны международных партнеров, без разрывов, как было в начале 2024, валютные резервы Национального банка будут оставаться на относительно стабильном уровне или будут умеренно сокращаться. Поэтому сохранится возможность НБУ проводить валютные интервенции. Они будут частично компенсировать давление, вызванное торговым дефицитом.

По такому сценарию девальвация будет происходить медленно без резкого ослабления гривны. Ожидается, что курс гривны к доллару составит около 43 грн/долл. в среднем и 44,5 грн/долл. к концу года. В то же время, процентная ставка прогнозируемо будет снижена до около 14% в 2026 году на фоне ожидаемого замедления инфляции до 7%. Номинальный ВВП составит 230,5 млрд долл. при реальном приросте в 2,6%. Торговый дефицит останется структурной проблемой и в 2026 году с ожидаемым экспортом товаров в 44,2 млрд дол. и импортом товаров в объеме 86,6 млрд дол. Таков последний прогноз KSE Institute, описанный в Ukraine Macroeconomic Handbook October 2025.

В случае задержек или частичного недополучения помощи резервы будут сокращаться быстрее. Соответственно, пространство для валютных интервенций НБУ сузится и, скорее всего, НБУ примет решение относительно быстрой кратковременной девальвации гривны, а затем сбалансирует ожидания уже на новом уровне.

Негативный сценарий может реализоваться, если внешнее финансирование резко сократится при стабильно высоком импорте и военных рисках. Причинно-следственный механизм будет работать по тому же принципу, как и в двух предыдущих сценариях. Если объем международной помощи резко упадет, это приведет к быстрому истощению резервов и значительному сужению пространства для валютных интервенций НБУ. Это может привести к резкой или даже скачкообразной девальвации гривны. Таким образом, сценарий, по которому будет определяться обменный курс, будет в основном зависеть от внешнего финансирования, считают в KSE Institute.