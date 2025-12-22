Что будет с долларом, евро и гривной до конца года и в начале 2026-го, и при чем здесь НБУ

Приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако в 2025 году влияние праздничного фактора будет значительно более мягким, чем в прошлом. Ключевой ожидаемый сценарий — формирование относительного баланса между спросом и предложением иностранной валюты.

Какая ситуация на валютном рынке

С одной стороны, сезонные выплаты (например, годовые бонусы, премии и дивиденды) увеличивают долю гривневой наличности на рынке, стимулируя интерес к покупке валюты. С другой стороны, часть граждан будет тратить средства (обменивать валюту), конвертируя сбережения для оплаты праздничных расходов.

В результате средний спрос, по оценкам, будет превышать предложение примерно на 10–15%, что является комфортным и контролируемым уровнем. Для сравнения: в конце прошлого года дисбаланс достигал 30–40%, что и создавало повышенное курсовое давление, объясняет директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Важно, отмечает собеседник Delo.ua, что декабрь этого года проходит без характерного для конца года валютного ажиотажа. Инфляционная динамика остается сдержанной, и пока нет предпосылок для пересмотра базовых прогнозов Национального банка. По итогам года рост цен, вероятно, не выйдет за пределы 10%, что может снижать мотивацию населения и бизнеса к ситуативной покупке валюты "на всякий случай".

Источник: НБУ

Дополнительным стабилизационным фактором стала активная депозитная политика банков. Финучреждения предложили гражданам конкурентные условия для гривневых вкладов, фактически сформировав альтернативу валютным сбережениям. Начало "высокого депозитного сезона" с максимальными ставками до 18% годовых привело к заметному перетоку средств в депозиты: количество новых вкладчиков в декабре возросло более чем на 5% по сравнению с ноябрем. Такой эффект выманивания с валютного рынка существенно снижает спекулятивное давление на валюту.

Каким будет курс доллара и евро на стыке лет

Несмотря на традиционный рост спекулятивного спроса на валюту во второй половине декабря из-за резкого увеличения бюджетных расходов, курс гривны на конец года будет, очевидно, формироваться Национальным банком, уверен руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Вероятно, в интересах НБУ продемонстрировать заметную годовую девальвацию гривны к доллару (прошлый год закончился на отметке 42,0), который соответствует нашим реалиям. Вероятно, в конце года мы увидим новые рекорды курса, и год закончится около уровня 43,0 грн за доллар, или еще выше", — прогнозирует собеседник издания.

На стыке 2025-2026 годов основные валюты (доллар, евро) будут находиться в медленном, но контролируемом росте, то есть без резких движений, которые можно трактовать, как отсутствие глобальных перекосов. Ожидается, что соотношение спроса и предложения сохранится в пределах упомянутых уже 10–15%, что не станет вызовом для регулятора. В случае необходимости Нацбанк и дальше будет корректировать рынок через интервенции, ожидает Тарас Лесовой.

В целом даже с учетом военных, энергетических и экономических рисков валютный рынок входит в конец года в режиме так называемой "стабильной изменчивости". Колебания курсов и разница между покупкой и продажей на межбанке будут оставаться минимальными. На наличном рынке курс покупки будет максимально приближен к межбанковскому, в то время как курс продаж может формироваться с более широким коридором, прежде всего из-за локальных колебаний спроса.

"Обменники, пользуясь активным спросом, могут выставлять курс продажи несколько завышенным: главный ориентир — от 0,5 грн до 0,7-0,8 грн спреда", — ожидает собеседник Delo.ua.

Среди дополнительных индикаторов стабильности — замедление инфляции и жесткие монетарные условия. Снижение инфляции до 9,3% в годовом исчислении по итогам ноября и ожидание ее удержания в пределах 10% к концу года создают благоприятный фон. Учетная ставка на уровне 15,5%, сохраняющаяся с марта 2025 года, остается важным предохранителем от резких курсовых колебаний и почвой для стабильной гривны.

Динамика евро в конце декабря и начале января будет определяться двумя факторами: глобальными колебаниями пары доллар/евро и внутренним соотношением гривны к доллару. Ожидается, что курс евро по отношению к доллару будет оставаться в диапазоне 1,16–1,17, а гривневые котировки евро будут колебаться преимущественно в пределах 49–49,6 грн. При необходимости регулятор может точечно выходить на рынок и с интервенциями в евро, что будет дополнительно ограничивать волатильность этой валюты.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, НБУ сейчас полностью контролирует курс евро по отношению к гривне, пытаясь сдержать его на отметке до 50 грн. Но именно рост евро к доллару на мировом рынке толкает рост курса евро по отношению к гривне. У НБУ не остается ничего другого как выравнивать ситуацию через корректировку курса доллара к гривне, так что последний никак не может пересечь отметку 42,5 грн.

После недавнего решения Еврокомиссии о предоставлении Украине двухлетнего финансирования в размере 90 млрд евро, у Национального банка Украины добавляются возможности сдерживать курс евро в диапазоне до 50 гривен до конца этого года.

"В свою очередь курс доллара к гривне будет двигаться в зависимости от тенденций в паре EUR/USD, а здесь возможны сюрпризы. При условии коррекции EUR/USD до 1,16, доллар к гривне может достигнуть отметки 43 грн", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Как на курс будут влиять НБУ и другие факторы

Следует выделить роль Национального банка в сглаживании рыночных дисбалансов в конце года и начале января. В период с 22 декабря по 4 января регулятор предположительно будет сохранять активное присутствие на межбанке, компенсируя структурный избыток спроса. Совокупный объем валютных интервенций в этот временной промежуток может составить $1,2-1,6 млрд (т.е. в среднем около $600-800 млн в неделю), прогнозирует Тарас Лесовой. Валютные вливания Нацбанка будут скорее "поддерживающей" функцией, чем экстренной, так как разрыв между спросом и предложением не представляет прямой угрозы для архитектуры рынка.

По ожиданиям Андрея Шевчишина, вероятнее всего, начало января 2026-го будет традиционно спокойным. Движение на рынке можно ожидать уже со второй декады месяца. В январе исторически преобладают девальвационные тенденции.

"Склоняюсь к продолжению ослабления гривны. Безусловно, активность боевых действий, риски для энергетики и обстрелов или переход к мирному процессу будут влиять на настроения и тенденции рынка. При этом главную роль продолжит играть НБУ, удерживающий курс за счет резервов", — ожидает аналитик.

Если же попытаться заглянуть дальше в 2026 год, то, по мнению директора по продажам Банка Авангарда Юрия Крохмаля, Национальный банк не будет менять принципиально свою стратегию на валютном рынке, если не будет форс-мажоров. Поэтому ожидается сдержанная девальвация около 10%. До конца 2026 года курс доллара, вероятно, может быть в диапазоне 44-44,5 гривен, а евро, за счет возможного продолжения тенденции укрепления на международном рынке, может достичь 53-55 гривен.

