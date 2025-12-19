Совет ЕС поддержал запуск цифрового евро: что будет с наличными

Совет Европейского Союза официально утвердил переговорную позицию по внедрению цифрового евро и укреплению статуса наличных расчетов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе Совета ЕС.

Пакет предложений содержит два регламента для создания правовой базы под будущую цифровую валюту и отдельный документ, гарантирующий доступность и широкое признание традиционных наличных денег.

Новая эра платежей с цифровым евро

Цифровое евро рассматривается как государственный платежный инструмент под прямой поддержкой Европейского центрального банка, который дополнит, но не заменит наличные деньги.

Валюта будет доступна для физических лиц и бизнеса для расчетов в любой точке еврозоны. Ключевой особенностью является возможность использования актива как в онлайн-режиме, так и в автономном режиме без подключения к интернету.

При этом разработчики обещают высокий уровень конфиденциальности транзакций, а сама система будет работать параллельно с существующими частными платежными средствами, такими как банковские карты или мобильные приложения.

Для предотвращения оттока капитала из банковской системы и поддержки финансовой стабильности Совет согласовал механизм ограничений.

В частности, ЕЦБ будет устанавливать лимиты на суммы, которые можно хранить одновременно на цифровых счетах или в кошельках. Эти ограничения будут пересматриваться каждые два года в соответствии с общими критериями безопасности.

Сроки внедрения

После окончательного принятия правовой базы Европейским парламентом ЕЦБ примет решение о запуске цифрового евро, который, по предварительным прогнозам, может состояться до 2029 года.

Параллельно Совет ЕС предлагает усилить статус наличных, запретив розничным торговцам и поставщикам услуг отказывать в оплате наличными. Исключение предусмотрено для онлайн продаж и автоматизированных точек обслуживания.

Запуск цифровой валюты в Украине

Еще в 2021 году НБУ определил три варианта использования е-гривны. Министерство цифровой трансформации Украины и некоммерческая организация Stella Development Foundation (SDF), работающая в сфере криптовалют, подписали меморандум о сотрудничестве.

Речь идет не об электронных деньгах, а именно о цифровых деньгах. Электронные деньги – это по природе несколько иное. Цифровые деньги могут предоставлять возможность программирования, например, когда платеж производится автоматически, если выполняются определенные условия.

Е-гривна – может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой. Такой тип цифровой валюты позволяет снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при совершении платежа.

Е-гривна может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

Национальный банк работает над пилотным проектом по запуску цифровой валюты - е-гривне, которая станет третьей формой денег, кроме наличных и безналичных расчетов.