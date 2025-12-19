Рада ЄС підтримала запуск цифрового євро: що буде з готівкою

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорну позицію щодо впровадження цифрового євро та зміцнення статусу готівкових розрахунків.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Пакет пропозицій містить два регламенти для створення правової бази під майбутню цифрову валюту та окремий документ, що гарантує доступність і широке визнання традиційної готівки.

Нова ера платежів із цифровим євро

Цифрове євро розглядається як державний платіжний інструмент під прямою підтримкою Європейського центрального банку, що доповнить, але не замінить готівку.

Валюта буде доступною для фізичних осіб і бізнесу для розрахунків у будь-якій точці єврозони. Ключовою особливістю є можливість використання активу як в онлайн-режимі, так і офлайн без підключення до інтернету.

При цьому розробники обіцяють високий рівень конфіденційності транзакцій, а сама система працюватиме паралельно з існуючими приватними платіжними засобами, такими як банківські картки чи мобільні додатки.

Для запобігання відтоку капіталу з банківської системи та підтримання фінансової стабільності Рада погодила механізм обмежень.

Зокрема, ЄЦБ встановлюватиме ліміти на суми, які можна одночасно зберігати на цифрових рахунках або у гаманцях. Ці обмеження переглядатимуться кожні два роки відповідно до загальних критеріїв безпеки.

Терміни впровадження

Після остаточного ухвалення правової бази Європейським парламентом, ЄЦБ прийме рішення про запуск цифрового євро , який, за попередніми прогнозами, може відбутися до 2029 року.

Паралельно Рада ЄС пропонує посилити статус готівки, заборонивши роздрібним торговцям і надавачам послуг відмовляти в оплаті готівкою. Виняток передбачено для онлайн-продажів та автоматизованих точок обслуговування.

Запуск цифрової валюти в Україні

Ще у 2021 році НБУ визначив три варіанти використання е-гривні. Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), що працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю.

Йдеться не про електронні гроші, а саме про цифрові гроші. Електронні гроші - це за природою дещо інше. Цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично, якщо виконуються певні умови.

Е-гривня – може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою. Такий тип цифрової валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.

Національний банк працює над пілотним проєктом із запуску цифрової валюти - е-гривні, яка стане третьою формою грошей, окрім готівки та безготівкових розрахунків.