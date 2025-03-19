Україна готується до запуску е-гривні, яка стане третьою формою грошей

Національний банк працює над пілотним проєктом із запуску цифрової валюти - е-гривні, яка стане третьою формою грошей, окрім готівки та безготівкових розрахунків.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан в інтерв’ю ЦЕС.

Він зауважив, що йдеться не про електронні гроші, а саме про цифрові гроші. Електронні гроші - це за природою дещо інше. Цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично, якщо виконуються певні умови.

"Наприклад, програми підтримки від держави. Гроші з "єВідновлення" можна витратити на будівельні матеріали. А з "єКнига", можна купити лише книгу. Зараз банки це вирішують відкриттям різних рахунків або емісій різних платежів. Але якщо, припустимо, в адмінці в магазині певні товари будуть закодовані, (це – будівельні матеріали, а це – книги), то набагато простіше, якщо у цих грошей є примітка, що ним можна сплатити тільки будівельні матеріали. Тоді снікерс з кока-колою цими грошима оплатити не можна. Це покращує клієнтський досвід, і менше витрат на адміністрування", - пояснив Шабан.

Він зазначив, що е-гривня буде поєднанням безготівкових грошей та аналога готівки, що потребує прямого контролю центробанку. Її тестування відбудеться в реальному середовищі, де учасники, зокрема підприємці та власники гаманців, зможуть перевірити, як працює нова валюта. Наразі НБУ шукає технологічного провайдера, який допоможе реалізувати цю платформу.

"Це ж як з віртуальними активами, з криптовалютами, від розуміння, що воно абсолютно анонімне, до розуміння, що воно настільки прозоре, що все можна контролювати, але істина десь посередині, що воно так зване псевдонімне. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш – не користуйся.", – додав Шабан.

Що таке е-гривня

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою. Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.

Нагадаємо, ще у 2021 році НБУ визначив три варіанти використання е-гривні. Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), що працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю. У його межах сторони працюватимуть над впровадженням віртуальних активів і цифрової валюти в Україні.