Украина готовится к запуску е-гривны, которая станет третьей формой денег

Национальный банк работает над пилотным проектом по запуску цифровой валюты - е-гривны, которая станет третьей формой денег, кроме наличных и безналичных расчетов.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан в интервью ЦЭС.

Он отметил, что речь идет не об электронных деньгах, а именно о цифровых деньгах. Электронные деньги – это по природе несколько иное. Цифровые деньги могут предоставлять возможность программирования, например, когда платеж производится автоматически, если выполняются определенные условия.

"Например, программы поддержки от государства. Деньги по "еВосстановлению" можно потратить на строительные материалы. А с "еКнига", можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных платежей. материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя.

Он отметил, что е-гривна будет сочетанием безналичных денег и аналога наличных денег, что требует прямого контроля центробанка. Ее тестирование состоится в реальной среде, где участники, в частности, предприниматели и владельцы кошельков, смогут проверить, как работает новая валюта. Пока НБУ ищет технологического провайдера, который поможет реализовать эту платформу.

"Это же как с виртуальными активами, с криптовалютами, от понимания, что оно совершенно анонимно, до понимания, что оно настолько прозрачно, что все можно контролировать, но истина где-то посередине, что оно так называемое псевдонимное. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться", — добавил Шабан.

Что такое е-гривна

Е-гривна – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой. Такой тип электронной валюты позволяет снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при совершении платежа.

Е-гривна может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

Напомним, еще в 2021 году НБУ определил три варианта использования е-гривны. Министерство цифровой трансформации Украины и некоммерческая организация Stella Development Foundation (SDF), работающая в сфере криптовалют, подписали меморандум о сотрудничестве. В его рамках стороны будут работать над внедрением виртуальных активов и цифровой валюты в Украине.