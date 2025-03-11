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Информационная безопасность в финансовом секторе: какие нововведения предлагает НБУ

Информационная безопасность в финансовом секторе: какие нововведения предлагает НБУ
Документ разработан в целях повышения уровня информационной безопасности.

Национальный банк предлагает для общественного обсуждения порядок организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты предоставлятелями финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Документ разработан с целью повышения уровня информационной безопасности и киберзащиты предоставляющих финансовые услуги, что будет способствовать укреплению стабильности и надежности финансового рынка Украины. Его требования будут касаться участников небанковского финансового сектора, в том числе страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний и ломбардов.

НБУ ужесточает требования к киберзащите финансового сектора

Регулятор планирует установить новые правила для охватывающих предоставлятелей финансовых услуг:

  • Управление рисками – определение требований к киберрискам и рискам информационной безопасности.
  • Организацию защиты – внедрение мер по обеспечению информационной безопасности и киберзащиты.
  • Реагирование на угрозы – четкий процесс управления киберинцидентами и инцидентами информационной безопасности.
  • Контроль доступа – требования к внутренним документам, регулирующим порядок управления правами доступа к информационным и коммуникационным системам финансовых учреждений.

Предложенные изменения направлены на укрепление стабильности и защиты финансового рынка.

О киберзащите

Кибербезопасность финансовых учреждений – это совокупность технологий, практических процессов и мер реагирования и смягчения последствий, предназначенных для защиты сетей, компьютеров, программ и данных от повреждения или несанкционированного доступа с целью обеспечения конфиденциальности и целостности.

Напомним, НБУ отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

Автор:
Ольга Опенько