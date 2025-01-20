Банковская тайна: НБУ выступил против идеи Минфина открыть налоговикам доступ к финансам украинцев

Национальный банк Украины отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

Об этом заявили в НБУ.

НБУ против раскрытия банковской тайны

В регуляторе подчеркнули, что стабильность банковской системы зависит от уровня правовой защищенности банковской тайны.

В НБУ напомнили, что банки в соответствии с положениями законодательства являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте (статья 1076 Гражданского кодекса Украины).

"Если проследить за эволюцией подхода к банковской тайне в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» становится очевидным, что при наличии обоснованного запроса заинтересованного государственного органа Национальный банк занимает конструктивную позицию относительно возможности пересмотра норм закона, но исключительно с определением ограниченного характера, круга лиц, целесообразного объема раскрытия банковской тайны без решения суда для государственных органов во исполнение ими предусмотренных законом функций", — подчеркнули в НБУ.

При этом регулятор отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

"По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований для получения такой информации, являющейся важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о личность", — объясняют в НБУ.

На фоне заявлений министра финансов Украины Сергея Марченко о необходимости открытия банковской тайны для Государственной налоговой службы, в Нацбанке отметили, что определение границ правовой охраны банковской тайны всегда нуждается в тщательном взвешивании частного и публичного интересов. В регуляторе убеждены, что предупреждение и расследование преступной деятельности не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в любом случае.

Кроме того, в странах Европейского Союза защита частной собственности, в частности, персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права. Поэтому, по мнению НБУ, любое необоснованное расширение доступа к банковской информации противоречит европейским ценностям.

Украина приближает свое законодательство к практике ЕС и совершенствует правовую защиту персональных данных и банковской тайны.

"Национальный банк каждый раз отмечает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью гарантирования защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне", — прокомментировал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В Минфине хотят предоставить налоговикам доступ к финансам украинцев

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной.

"Я считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов – это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", – подчеркнул Марченко.

По его мнению, банковская тайна для налоговиков должна быть упразднена в рамках евроинтеграции, но этому может помешать недоверие украинцев к государственным институтам.

Поэтому доступ к банковской тайне украинцев должны получить только фискальные органы, а не правоохранители.

Он уточнил, что налоговики будут работать не по финансовым данным конкретного человека, а будут анализировать массивы информации.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9235, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов по раскрытию банковской тайны и установление опеки над имуществом лиц, признанных без вести пропавшими.

Он предусматривает возможность раскрытия банковской тайны по запросам Министерства юстиции в тех случаях, когда это необходимо для защиты интересов государства. В частности, такие меры будут применяться при розыске имущества лиц, в которые введены санкции, а также в рамках исполнения судебных решений о запрете политических партий.