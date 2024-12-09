В соблюдение банковской тайны в Украине верят лишь 4% граждан — опрос

Только 4,2% украинцев однозначно согласны с тем, что украинские банки всегда хранят в секрете информацию о своих клиентах. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного Active Group 7 декабря.

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Отмечается, что выборка исследования составила 600 анкет совершеннолетних граждан Украины (репрезентативна по возрасту, полу и региону). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

В свою очередь, что банки "преимущественно соблюдают" указанный принцип, заявили 28,2% опрошенных. О том же, что преобладает именно несоблюдение банковской тайны, говорят почти столько же – 28,7% респондентов. Еще 21,3% ответили, что банки совершенно не соблюдают сохранение тайн клиентов, а 17,6% ответить затруднились.

В том, что лучше хранят тайну государственные банки (в частности, Приватбанк и Ощадбанк), однозначно уверены лишь 4,7% опрошенных. Что касается частных, то такое мнение высказали почти вдвое больше людей - 8,4%.

Тех же, кто в этом вопросе отдает большее предпочтение частным банкам, оказалось более чем в три раза больше — 24,8% (против 7,7% респондентов, склоняющихся к мнению о лучшем сохранении тайны госбанками).

Впрочем, еще большая доля респондентов – 26,5% – ответили, что разницы между государственными и частными финучреждениями здесь нет, а относительное большинство всех опрошенных (28%) и вовсе не смогло определиться с ответом.

Опрос был проведен в контексте оживленного обсуждения в сети в предыдущие дни условий программы "Национальный кэшбэк", которое активизировалось я после заявления соучредителя monobank Олега Гороховского о том, что его конкурент Приватбанк якобы является единственным, который требует при оформлении соответствующей карты согласиться на передачу данных, составляющих банковскую тайну.

Ранее же некоторые интернет-источники и публичные деятели распространили мнение, что давая такое согласие, банк якобы получит разрешение передавать данные обо всех операциях по всем счетам клиента, в том числе и будущим.

Приватбанк в свою очередь выступил с разъяснением, что указанное не соответствует действительности: порядок реализации "Нацкэшбэка" одинаков для всех банков, а передача информации будет осуществляться только в отношении тех счетов, которые касаются самого "Нацкэшбэка" и разрешение по которым предоставил клиент.

Напомним также, что средства недавно объявленной программы "Зимняя е-Поддержка" по выплате 1 тысячи гривен также будут поступать именно на карты для выплат "Нацкэшбэку". Отметим, что за ноябрь, ставший уже третьим месяцем действия "Нацкэшбэка", украинцы накопили более 250 миллионов гривен (вдвое больше, чем месяцем ранее). Впрочем, люди эти деньги тратить не спешат - учитывая небольшой размер начисленных сумм и возможность потратить их только на некоторые услуги.