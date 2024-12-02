В ноябре украинцы накопили вдвое больше Нацкэшбэка, чем в октябре

За ноябрь, ставший третьим месяцем действия программы "Национальный кэшбэк", украинцы накопили более 250 миллионов гривен, что вдвое больше, чем месяцем ранее. Как сообщают в Министерстве экономики, к программе присоединились уже более 4 миллионов граждан.

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"Количество участников программы и сумма начисленного кэшбэка продолжают стабильно расти. Программа создает комплексный эффект: граждане получают финансовую поддержку в виде 10% кэшбэка, государство получает налоги на вооруженные силы, местные производители имеют заказы и создают рабочие места", — отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, что выплата кэшбэка за ноябрь состоится в конце декабря, однако за декабрь – не в январе, а уже в феврале 2025 года. Средства Национального кэшбэка не облагаются налогом. Потратить их можно на оплату различных услуг: коммунальных, медицинских, транспортных и других. Кэшбэк можно задонатить в поддержку ВСУ или приобрести военные облигации.

В сентябре по этой программе украинцам было начислено 42 миллиона гривен, а в октябре – уже 125 миллионов. Впрочем, они пока не спешат тратить эти деньги на что-либо: по состоянию на середину ноября произвели оплату за их счет только 120 тысяч граждан, в то время как у 500 тысяч средства кэшбэка оставались нетронутыми.

Сейчас к "Нацкэшбэку" присоединилось уже 1600 производителей, он распространяется на 340 тысяч товаров украинского производства. Участие в программе принимают ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов.

Средства в сумме 10% от этих товаров начисляются на отдельную карту для выплат, которую можно открыть в одном из 15 банков (Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, А-банк, "Глобус", Укрсиббанк, Ощадбанк, Аккордбанк, "Кредит Днепр", Правэкс Банк, "Клиринговый Дом", Радабанк и Райффайзен Банк).

Далее карту следует активировать в приложении "Дія" ("Сервисы" => "Национальный кэшбэк"). Граждане, открывшие такую карточку, смогут также использовать ее для получения другой помощи от государства — "Зимней е-Поддержки". По состоянию на конец ноября граждане открыли уже 4,6 миллиона карт Нацэшбэк.